Ragazzino di 15 anni uccide a fucilate il migliore amico, poi si toglie la vita: la mamma torna a casa e li trova morti

Un, poi si è sparato a sua volta e. I due adolescenti sono statidi una delle due vittime al rientro a casa. L'arma utilizzata apparteneva alla famiglia. Il tragico omicidio-suicidio è avvenuto in un appartamento a Huston.I due ragazzi frequentavano insieme la Lamar High School e si erano ritrovati quel pomeriggio. Per motivi ancora da stabiliri uno dei due ha deciso di uccidere l'amico prima di suicidarsi. La mamma, sconvolta, li ha trovati distesi in una pozza di sangue nella sua casa. Alla polizia ha detto che suo figlio soffriva di «problemi mentali cronici» nell'ultimo periodo ma quando lo ha visto la mattina non sembrava ci fosse nulla di anormale nei suoi comportamenti. Nella loro casa la donna abitava con il figlio 15enne e con il fratello maggiore.Sulla scena del delitto non sono state trovate tracce di una lotta tra i due e nessun biglietto o messaggio che possa ricostruire i fatti.