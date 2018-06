Ragazzini di una squadra di calcio intrappolati nella grotta da 4 giorni, corsa contro il tempo per salvarli

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono ore di angoscia e di preghiera per le sorti di, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni,insieme al loroda sabato sera. È quanto è avvenuto nel nord della, colpita in questi ultimi giorni da fortissime piogge che rendono ancora più difficili i soccorsi.Gli adolescenti, accompagnati dal loro allenatore, dopo una partita di calcio erano andati a visitare la grotta dima sono rimasti intrappolati a causa dell'aumento del livello dell'acqua sotterranea, dovuta alle abbondanti precipitazioni. Lasta impedendo anche ai soccorritori di spingersi oltre per continuare le ricerche: una delle camere della rete sotterranea, che si estende per diversi chilometri, non è percorribile in quanto completamente inondata.Si sta ora cercando di trovare un'altra apertura nella caverna, dopo che l'ingresso principale è diventato inaccessibile. Le squadre di ricerca stanno anche utilizzando dei droni con sensori termici per sorvolare le caverne nella zona e dei veicoli sottomarini telecomandati azionati a distanza. «L'acqua all'interno della grotta è molto fangosa e c'è poco ossigeno», ha detto Narongsak Ossttanakorn, governatore della provincia di, durante un incontro con la stampa di fronte alla grotta. «Ogni secondo conta per questi ragazzi», ha aggiunto.Intanto, all'esterno della grotta, si sono radunate molte persone, che hanno deciso di sostenere le famiglie dei ragazzini intrappolati. Mentre i soccorsi proseguono a rilento, con l'impiego, resosi necessario, di veicoli sottomarini telecomandati, all'esterno della grotta si ricorre anche a preghiere buddhiste e a invocazioni spiritiche per tentare di scoprire dove si trovino i ragazzini e il loro allenatore.