Sono stati rinviati a giudizio, con la prima udienza che si terrà il prossimo 15 ottobre, treaccusati di aver ripetutamenteuna. I tre imputati, C.C.S., V.R.R. e R.C.H., in passato sono stati compagni di squadra. Come riporta 20minutos.es , i tre calciatori avevano infatti condiviso lo stesso spogliatoio mentre giocavano per l', un club di Aranda de Duero (Burgos), militante nella terza divisione del calcio spagnolo. Secondo gli inquirenti, i tre avrebberoe le violenze si sarebbero protratte nel tempo.In attesa della prima udienza, i tresono stati sottoposti ae sono già stati costretti a pagare una cauzione, a titolo di risarcimento, pari a 52mila euro complessivi. Nel caso in cui non riuscissero a corrispondere quella somma, partirà una confisca dei beni di loro proprietà. Si tratta di un atto dovuto, ma i legali dei tre calciatori hanno già annunciato il ricorso contro questa misura disposta dal tribunale.