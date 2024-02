In bilico sulla seggiovia, ragazza di 16 anni cade da 5 metri d'altezza: gli sciatori la salvano prendendola al volo

Una snowboarder di 16 anni ha rischiato la morte mentre era in vacanza al Mammoth Mountain Ski Resort in California quando è scivolata da una seggiovia. L'incidente, avvenuto il 27 gennaio, è stato ripreso da un video. Il filmato mostra l'adolescente appesa alla seggiovia mentre i compagni cercano di tirarla su.

I dipendenti del resort e gli altri ospiti hanno rapidamente allestito una rete sotto di lei per attutire la potenziale caduta. Nonostante lo sforzo degli amici che cercavano di tirarla su, la ragazza alla fine è scivolata dalla presa ed è caduta sulla neve.

Sebbene la rete abbia attutito la caduta, non è riuscita però a impedire l'impatto. La ragazza è stata portata in un ospedale locale per valutare le entità delle ferite. «I nostri pensieri sono con la ragazza e la sua famiglia», ha affermato il resort in una nota.

Video Credit: @lunar_rock_maxx/Instagram

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA