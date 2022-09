Putin annuncia l'annessione di quattro regioni ucraine: «Territori nostri per sempre. Pronti a negoziare: Kiev cessi il fuoco»

di Redazione web

Vladimir Putin annuncia l'annessione delle quattro regioni occupate dell'Ucraina. «Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta». Queste le dichiarazioni dello Zar aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Un atto condannato dalla comunità globale e in violazione del diritto internazionale. Putin giovedì ha firmato i decreti che riconoscono la presunta indipendenza di Zaporizhzhia e Kherson, rispecchiando un decreto firmato a febbraio sulle regioni ucraine di Luhansk e Donetsk.

Il discorso di Putin

È l'ennesima sfida del leader russo. «Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva». Il presidente russo Vladimir Putin si esprime così nel discorso per sancire l'annessione alla Russia delle regioni dell'Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum «Gli abitanti delle 4 regioni» - Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk - «diventano nostri cittadini». E ancora: «L'Ucraina deve cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati». Ma la scelta dell'annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione.

«Stati Uniti unico paese ad aver usato l'atomica»

Bomba atomica. «Gli Stati Uniti sono stati il solo Paese al mondo ad aver usato le armi nucleari due volte ed hanno creato un precedente», ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al Cremlino.

I decreti. «Ordino il riconoscimento della sovranità statale e dell'indipendenza», delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, situate nell'Ucraina meridionale, ha affermato Putin nei decreti. I quattro territori creano un corridoio terrestre tra la Russia e la penisola di Crimea, che è stata annessa illegalmente da Mosca nel 2014 in un processo simile. I cosiddetti referendum si sono tenuti frettolosamente nei giorni scorsi nel mezzo di un'efficace controffensiva ucraina che ha visto le forze russe respinte a est.

«Genitore uno e genitore due in Russia non ci saranno»

«Vogliamo che in Russia ci siano il genitore 1 e il genitore 2 invece di mamma e papà? Siamo completamente impazziti?». Se lo chiede il presidente russo Vladimir Putin, durante la cerimonia al Cremlino, per indicare la decadenza dell'Occidente. «Vogliamo che i nostri bambini siano indottrinati sul fatto che ci sono altri generi» rispetto a maschile e femminile?, ha aggiunto citato dalla Tass.

