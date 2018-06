Vuole provare il suo "giubbotto salvavita", 22enne si accoltella e muore per errore

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sida solo alcredendo di indossare una prova di lama. Un ragazzo di 22 anni, Jordan Easton, di Thornaby, Teesside, nel Regno Unito, si è ucciso accidentalmente quando ha deciso di provare le capacitàche aveva acquistato tempo fa.Il ragazzo era a casa con alcuni amici, quando ha voluto dar prova del suo prodigioso acquisto. Come riporta il Daily Mail , Jordan era in cucina quando ha preso un lungo coltello e se lo è piantato nel petto. Le persone che erano con lui si sono subito rese conto che la situazione era grave e hanno chiamato i soccorsi. La corsa in ospedale e la prontezza dei medici però purtroppo non sono bastati e il ragazzo è morto a causa della profonda ferita che lui stesso si era inferto.I fatti risalgono all'agosto dell'anno scorso. Dalle indagini è emerso che il 22enne in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza ma che erano ormai superati. Dopo mesi di esami le autorità hanno stabilito che ad uccidere il ragazzo si sarebbe ucciso da solo in un momento di goliardia con dei suoi compagni, una spacconata che però gli è costata molto cara.