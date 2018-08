Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LOLNEWS.IT - Essere il Principe George comporta sacrifici di cui a 5 anni non dovrebbe neanche lontanamente preoccuparsi: il primogenito di William e Kate, infatti, ha assistito alla sua prima caccia al gallo cedrone presso il castello scozzese di Balmoral. Un rito di iniziazione toccato anche al papà William, lo zio Harry, il nonno Carlo e sembra anche alla Principessa Anna (sorella della Regina). Nessuna foto del Principe George mentre rincorre qualche povero pennuto che gli è capitato davanti, eppure il web si è ribellato pesantemente. Quanto è giusto far conoscere ai più piccoli il mondo della caccia? A marzo scorso in una scuola elementare in provincia di Brescia sono saliti in cattedra due cacciatori del Consorzio Armaioli Italiani che con i loro cani e qualche volatile imbalsamato al seguito hanno raccontato alle classi qualcosa in più sulla controversa disciplina facendo scattare una rumorosa protesta della LAV (Associazione Animalisti Italiani).