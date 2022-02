Positiva al Covid, ma partecipa a un incontro pubblico: bufera sulla sottosegretaria alla Salute

Boris Johnson senza pace: il suo Governo continua ad essere travolto dagli scandali legati alle violazioni dei protocolli anti-Covid. Questa volta è toccato alla sottosegretaria alla Salute della Gran Bretagna, Gillian Keegan, che è stata costretta a scusarsi pubblicamente dopo averla combinata grossa.

Leggi anche > Covid in Cina, città lascia tutti i semafori rossi per costringere i cittadini a restare a casa

La donna, 53 anni, si è dovuta scusare su Twitter dopo che è emerso che, sapendo di essere positiva al Covid, ha continuato a partecipare ad un incontro. Keegan, scrive il Guardian, ha detto che ora si è messa in isolamento e che si sente bene, aggiungendo di aver comunque «preso precauzioni» dopo aver ricevuto il test positivo, e che la riunione continuò «con il consenso» degli altri partecipanti. La sottosegretaria stava incontrando «tre padri che avevano tragicamente perso le figlie che si erano suicidate».

I should have immediately ended the meeting and on reflection this was an error of judgment on my part. I fully recognise the importance of following the letter and spirit of the policies, so want to be upfront about what happened and to apologise for the mistake I made. 3/3

— Gillian Keegan (@GillianKeegan) February 8, 2022