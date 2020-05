Pantaloncini e mascherina in coda al supermercato come tutti gli altri, ma è la persona più importante del Paese

coisas que só se vê em portugal: o presidente da República na fila do supermercado kkkk pic.twitter.com/0q9HyZaeZJ — mia ִֶָ⁷ (@allpurpletae) May 17, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto scattata in un, che ha fatto il giro del mondo. Sembra un cittadino qualsiasi che, per fare la spesa, ha scelto di indossare, oltre alla, una tenuta decisamente comoda, con tanto di. Peccato che l'uomo protagonista di questo scatto sia ildelEsponente del partito socialdemocratico (centro-destra),, 71 anni, è ildal gennaio 2016 e ha scelto questo look non per caso. A differenza di tanti esponenti politici e istituzionali, infatti,è solito girare in strada tra i cittadini ed ha scelto, sin dalla sua elezione, di abitare nella sua casa di Cascais e non nel palazzo presidenziale di Belem.Prima dell'emergenza coronavirus,era solito girare per le strade e fermarsi a parlare con i cittadini, tra bagni al mare, selfie e iniziative umanitarie, come quella della distribuzione di pasti ai senzatetto. La sua fede è divisa a metà tra religione e calcio: convinto cattolico ma anche grande tifoso del Braga. Il, in autunno, dovrà decidere se candidarsi alla rielezione o se ritirarsi per assistere i pazienti nelle cure palliative degli hospice, come aveva annunciato tempo fa e come ricorda anche GreenMe.Va detto, comunque, che il tempismo dell'azione del governo presieduto da, ed una collaborazione totale e costruttiva dell'opposizione, hanno permesso al Portogallo di gestire al meglio l'emergenza. I dati dei contagi e dei decessi, specialmente se paragonati a quelli dei vicini spagnoli, dimostrano chiaramente il successo della politica portoghese. La foto diha fatto il giro del web: non capita tutti i giorni di vedere una delle cariche istituzionali più importanti d'Europa in mezzo alla gente e con un look così 'casual'. In Portogallo, però, lo scatto non ha sorpreso i cittadini, abituati da sempre alla semplicità del loro capo dello Stato.