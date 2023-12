Pornhub, l'Unione Europea mette la piattaforma per adulti sotto osservazione: «Creiamo un ambiente più sicuro per i nostri figli»

La Commissione europea ha inserito i siti web per adulti Pornhub, Stripchat e XVideos tra le grandi piattaforme digitali sotto sorveglianza nell'ambito del Digital Services Act (Dsa). Lo annuncia il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. Per queste piattaforme varranno «obblighi più rigidi», ricorda Breton, evidenziando che «creare un ambiente online più sicuro per i nostri figli è una priorità di applicazione del Dsa».

In Italia più di un quarto dei visitatori della piattaforma, il 25.7, è concentrato nell'area di Milano, metropoli laboriosa eppure gaudente che stacca di 12 punti percentuali la Capitale, dove 'solo' il 13.7% degli abitanti ha visitato quest'anno il sito porno. A seguire è Torino, con gli accessi che si attestano al 4.8% complessivo nell'anno in corso. A Bologna e a Napoli i 'pornauti' si equivalgono, con una percentuale del 3.5%. E poi Firenze (2.7%) e Palermo (2.3%). Città come Catania, Genova e Cagliari sono accomunate dalla percentuale dell'1.8% di residenti che 'frequentano' Pornhub, a seguire Bari (1,7%).

