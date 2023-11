La polmonite cinese è arrivata in Francia? «Aumentano i casi tra i bambini»

di Redazione web

In Francia si registra una crescita anomala e preoccupante di polmoniti nei bambini e nei ragazzi sotto i 15 anni, a causa di un batterio, il Mycoplasma pneumoniae, lo stesso ritenuto responsabile, almeno in parte, dell'aumento di polmoniti che si sarebbero registrate anche in Cina.

Legionella, una donna morta e un'altra ricoverata: erano entrate in contatto in un hotel. Scatta l'allarme

Aumento anomalo

A segnalare l'anomalia le istituzioni francesi, dopo la pubblicazione dei dati del bollettino ufficiale sul monitoraggio dei pronto soccorso, dal quale è emerso che, per i più piccoli, si è registrato per queste infezioni un aumento del 44% degli accessi tra 0 e 2 anni in una settimana. Un aumento che si dimezza al 23% per la fascia d'età 2/14 anni.

Dati preoccupanti

Stando ai dati, per la pediatria l'attività assistenziale risulta raddoppiata rispetto alle ultime due stagioni per queste patologie. Nei pronto soccorso pediatrici i piccoli pazienti arrivano lamentando sintomi, quali forte affaticamento, febbre, tosse persistente e profonda, che in queste settimane è tra le prime 8 cause di ricorso alle cure d'urgenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA