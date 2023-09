Pedofilo violenta una bambina di 10 anni fuori dalla scuola: era già stato condannato. L'allarme dei genitori inascoltato dalla polizia

di Redazione web

L'uomo, un pedofilo, aveva già cinque condanne per aver abusato di altrettanti minori quando si è fermato con la sua automobile, un'Audi A4, a pochi metri dai cancelli della scuola di Neustadt, in Germania.

Secondo quanto riportato dai testimoni che hanno contattato la polizia, si è poi avvicinato ad una bambina di 10 anni e l'ha fatta entrare nell'auto con la forza, dove è stata poi vittima di violenza sessuale.

Poco tempo prima, la polizia tedesca aveva ordinato ai genitori di rimuovere dal web i vari avvertimenti che avevano posto con delle foto sul fatto che l'uomo, Arthur, 61 anni, potesse aggirarsi in quell'area, secondo quanto riporta il DailyMail.

L'inseguimento e la cattura

Dopo la segnalazione dei testimoni, la polizia tedesca si è immediatamente mobilitata e ha scoperto la posizione di Arthur, parcheggiato lungo una strada sperduta di campagna. Al momento dell'arresto, tuttavia, l'uomo si è dato alla fuga con la bambina ancora nel sedile posteriore dell'auto.

Appena uscito dall'autostrada, tuttavia, le volanti hanno raggiunto il pedofilo, riuscendo ad arrestarlo e a liberare la bambina.

L'avvertimento ai genitori dei piccoli

Date le condanne precedenti per aver abusato di cinque bambini e per possesso di materiale pedo-pornografico, i vicini dell'uomo avevano più volte avvertito i genitori della zona del pericolo. «Abbiamo sempre messo in allarme tutti sul suo conto, ma la polizia ha continuato a lasciarlo libero», ha affermato un vicino del condannato.

In seguito agli avvertimenti ricevuti, i genitori avevano postato delle foto dell'uomo sui social per avvertire del pericolo, ma la polizia ha ordinato loro di rimuoverle e di smetterla di «mettere in giro voci».

