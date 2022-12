Un paziente gli sputa addosso, vigile del fuoco si infuria e lo prende a pugni: il video choc

Un vigile del fuoco, Robert Webster, è stato licenziato dopo aver sferrato un pugno a un paziente, Antonio Cruz, in ospedale: l'uomo era ammanettato, sotto effetto di droge e stava per essere ricoverato per uso di sostanze stupefacenti. I filmati della sorveglianza hanno incastrato il vigile del fuoco: l'uomo, infatti, si è ribellato al paziente sdraiato sulla barella che prima di appoggiarsi ha sputato addosso al soccorritore. È successo al Jackson Memorial Hospital di Miami lo scorso 15 ottobre.

Cosa è successo

Il video, che arriva dal notizionario americano NBC NEWS, non è stato fornito col suono, dunque, non è possibile capire cosa si siano detti i due prima di passare direttamente alle mani. Ma secondo la ricostruzione della polizia, Cruz è stato ammanettato alla barella e stava urlando qualcosa contro i soccorritori presenti, prima di sputare direttamente in faccia a Webster.

A Miami firefighter who was caught on video punching a handcuffed patient who allegedly spat at him has lost his job pending an investigation, officials say. https://t.co/fWfvD95roV — NBC News (@NBCNews) December 15, 2022

Il vigile del fuoco ha reagito prontamento iniziando a dare pugni all'uomo arrestato mentre gli altri cercavano di placare le acque.

Nonostante i fatti risalgano a due mesi fa il video è uscito allo scoperto solo lunedì scorso. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato: «Quando si è verificato questo incidente, l'individuo è stato immediatamente sollevato dal suo compito. Il nostro dipartimento, nel frattempo, si è mobilitato per condurre un'indagine amministrativa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 09:23

