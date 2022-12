Incendio in un palazzo a Lione: morte 10 persone, 5 sono bambini

Un incendio in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, nella periferia est di Lione, in Francia, ha provocato la morte di dieci persone, tra cui cinque bambini. I feriti sono quattordici, di cui «quattro in condizioni di assoluta emergenza». Lo ha reso noto la prefettura.

L'origine dell'incendio è «sconosciuta»

L'incendio, la cui «origine è sconosciuta» è stato spento. È scoppiato poco dopo le tre del mattino, allo spegnimento delle fiamme hanno lavorato 170 vigili del fuoco con 65 autopompe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 07:54

