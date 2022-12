Macchinista ubriaco salta le fermate, all'altoparlante si lamenta del lavoro e spettegola: arrestato

Un viaggio in treno che i passeggeri ricorderanno a lungo. E' successo in Germania dove i viaggiatori della ferrovia suburbana S60 di Stoccarda hanno vissuto una corsa decisamente diversa da tutte le altre che si è conclusa con l'arresto del macchinista ubriaco è stata una corsa decisamente diversa dal solito: non solo per le fermate ignorate, o quelle in cui il treno si fermava ma le porte non venivano aperte o solo con un significativo ritardo, ma anche per le esternazioni via altoparlante del macchinista che si è ripetutamente lamentato dei suoi datori di lavoro e del suo impiego, e non ha risparmiato aneddoti e pettegolezzi agli utenti.

All'ennesima fermata saltata, nella località di Rutesheim, una donna che attendeva l'arrivo della figlia ha allertato la polizia dopo aver visto sfrecciare il treno in stazione senza fermarsi. Dopo l'arresto i test hanno confermato che l'uomo era ubriaco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 11:34

