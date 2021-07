Parigi, in migliaia in piazza contro il green pass: scontri. Manifestazioni in tutto il Paese Video

Disordini e scontri a Parigi, dove migliaia di manifestanti sfilano in corteo per protestare contro l'estensione del Green Pass. Lo riferisce l'Adnkronos. Le forze di sicurezza hanno dovuto ricorrere ai lacrimogeni per tenere a bada gruppi di manifestanti violenti. Due agenti in motocicletta sono statti aggrediti da decine di persone, che li hanno costretti ad allontanarsi.

Manifestazioni anche in altre città della Francia: a Marsiglia migliaia di dimostranti di tutte le età hanno preso parte al corteo scandendo slogan come “Libertà, libertà” o “Macron, non vogliamo il tuo Green Pass” in un'atmosfera priva delle tensioni registrate nella capitale. «Vogliono costringere la gente a fare un vaccino ancora oggetto di studi», protesta un manifestante citato da “Le Figaro”. «Non farò l'iniezione», annuncia un'infermiera di 49 anni. «Dovrò cercare un altro lavoro. I miei programmi sono cambiati ma andrò fino in fondo».

Cette vidéo de @Loopsidernews est juste incroyable : elle montre une foule immense et compacte à Paris contre le Pass Sanitaire et contre Macron! pic.twitter.com/r7KsLbHS8H — ❗️𝙴𝚗𝙼𝚘𝚍𝚎𝙼𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚗™️❗️#manifs24juillet (@EnModeMacaron) July 24, 2021

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA