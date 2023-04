Papa Wojtyla, profanato il monumento a San Giovanni Paolo II

Sfregio contro Karol Wojtyla. Il monumento a papa Giovanni Paolo II a Lodz, nel centro della Polonia, è stato profanato la notte scorsa nell'anniversario della sua morte. Lo rendono noto i media locali, precisando che il monumento, che si trova davanti alla cattedrale, è stato in parte imbrattato con della vernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco "Maxima Culpa", titolo del libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in Polonia, Ekke Overbeek, secondo il quale Wojtyla da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i preti della sua diocesi colpevoli di abusi sessuali su minorenni.

Contro il libro, cosi come contro il programma del canale privato Tvn realizzato da Maciej Gutowski con lo stessa accusa, si è scagliato di recente il partito di Jaroslaw Kaczynski, che oggi, in concomitanza con il 18/mo anniversario della morte di papa Giovanni Paolo II, accompagnato dal premier Mateusz Morawiecki, farà visita a Wadowice, città natale di Karol Wojtyla. In vista delle elezioni politiche del prossimo autunno, oggi in diverse città della Polonia sono state organizzate le «le marce nazionali in difesa del papa». A Varsavia vi hanno partecipato circa 40 mila persone, con bandiere del Vaticano e della Polonia.

