Papà muore in un incidente, le gemelle di 4 anni escono dall'auto e cercano aiuto

Giovedì 12 Dicembre 2019, 10:32

Bruttoper un papà con le sue. Corey Simmons, 47 anni, si è schiantato con la sua vettura a Whidbey Island, nei pressi di Seattle, nello Stato di Washington. Unche non gli ha lasciato speranza, ma le sue bambine hanno fatto di tutto per aiutarlo.Le gemelline di 4 anni erano nei loro seggiolini nel sedile posteriore della vettura. Dopo l'impatto il papà ha perso i sensi, ma loro erano in buone condizioni e capendo la gravità della situazione sono riuscite a liberarsi dalle cinte, a uscire dalla macchina e sono andate a cercare aiuto. Sono risalite lungo la scarpata, dopo un volo di 60 metri, e una volta su strada hanno fermato un passante e gli hanno chiesto di chiamare i soccorsi, come riporta anche la stampa locale. Le piccole sono state portate in ospedale con delle lievi ferite, ma per il padre non c'è stato nulla da fare. La famiglia ha chiesto di poter rintracciare l'uomo che ha aiutato le due bambine per ringraziarlo per quello che ha fatto. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, ma pare che al momento dell'impatto il 47enne non indossasse le cinture di sicurezza.