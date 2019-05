Papà denuncia la scomparsa della figlia di 10 anni, la polizia non fa nulla e viene trovata morta

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:35

La famiglia, ma la polizia non fa nulla. Farishta Mohmand, unaè stataad Islamabad, senza che la polizia facesse nulla per aiutarla. Dal momento in cui la famiglia ha sporto la denuncia a quando sono iniziate le indagini sono passati 4 giorni, in cui magari si sarebbe potuta salvare la vita alla bambina.Avviate le ricerche la ragazza è stata trovata, ormai morta, in un bosco a pochi chilometri da casa sua. Il caso però ha indignato tutto il paese, e non solo. La bambina aveva detto ai genitori che sarebbe uscita per andare a giocare con una sua amica, quando la sera non l'hanno vista rientrare però la madre e il padre si sono insospettiti e si sono recati alla polizia per sporgere denuncia, come riporta anche la stampa locale . Gli agenti non hanno però dato peso all'allerta del padre e hanno aspettato diversi giorni prima di attivarsi.Probabilmente hanno perso tempo prezioso, tempo in cui sarebbe stato possibile salvare Farishta che invece, secondo quanto riportato dalle prima analisi, è stata prima stuprata brutalmente e poi uccisa. Sui social molti utenti si sono scatenati contro la lentezza delle autorità e a gran voce tutto il mondo grida giustizia per questa piccola innocente vittima.