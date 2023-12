«Sono andata in palestra indossando solo vernice: volevano cacciarmi, ma alla fine...»

di Marta Goggi

Natalie Reynolds si è presentata in palestra con un look tutt'altro che ordinario: un paio di jeans azzurri dipinti e un top. La donna ha raccontato di aver voluto mettere in atto un esperimento sociale, ma la prova non è andata come sperava. Eppure, le erano servite ben cinque ore per essere pronta. Qualcosa però è andato storto.

I’ve made a severe and continuous lapse in my judgment and I don’t expect to be forgive. I am simply here to apologize. https://t.co/cbj8Ujy1Ur — natalie reynolds (@onlynatreynolds) December 30, 2023

Cosa è successo in palestra

«Se non ha vestiti addosso, deve uscire di qui, signora», è stata la reazione di un uomo non appena Natalie Reynolds ha varcato la soglia della palestra. Inoltre in molti hanno contestato il fatto che l'abbigliamento non fosse affatto igienico per un luogo pubblico.

La donna ha però risposto alle critiche, dicendo: «Le persone che dicono che indossare solo vernice in palestra non è igenico sono le stesse che non puliscono i macchinari dopo averli usati. La palestra mi ha permesso di entrare, di filmare e non ho avuto problemi altrimenti mi avrebbero buttato fuori».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA