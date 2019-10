Olivia, rifiutata da tutti perché malata di HIV viene adottata da una coppia gay

Lunedì 28 Ottobre 2019, 15:56

Nessuno volevaperché era malata di, così unaha deciso di adottarla. La piccola era nata alla periferia di Rosario, in Argentina, dopo essere stata abbandonata dalla madre è stata presa in cura dai servizi sociali che hanno scoperto che era nata con il virus dell'HIV. Per lei era importante avere una famiglia che l'amasse e la seguisse con attenzione, ma nessuno voleva prendersi cura di lei.Ben 10 famiglie hanno rifiutato l'adozione della bambina, fino a quando Ariel Vijarra, 39 anni, e Damian Pighin di 42, non l'hanno presa con loro. La coppia sta insieme da 15 anni, si amano da tanto, e il loro più grande desiderio era quello di avere una famiglia, così quando hanno saputo di Olivia non ci hanno pensato un minuto.Olivia ha seguito con i genitori un percorso di cure molto intenso e delicato, ma pare che il virus, grazie alle cure sia sparito. Oggi la bimba ha 5 anni e fa la vita che fanno tutti i suoi coetanei. I suoi papà sono fieri e orgogliosi di lei, tanto che hanno voluto raccontare a tutti la storia della loro famiglia. «Volevamo diventare papà», hanno spiegato come riporta il Daily Mail , «perché era un'idea maturata da molto tempo. L’unico limite che ci eravamo posti era di farlo prima che Damian compisse 40 anni». Riguardo la malattia di Olivia cihiariscono: «Non abbiamo dubitato neanche un secondo e abbiamo chiesto l’autorizzazione per andare a vederla lo stesso giorno».Dopo qualche mese dopo l'adozione di Olivia la coppia ha ricevuto una seconda proposta di adozione, così hanno deciso di dare una sorellina alla loro bambina. Nelle loro vite è arrivata Victoria e oggi sono tutti e 4 il ritratto della felicità.