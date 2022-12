Medvedchuk (amico di Putin), il super yacht dell'oligarca all'asta: il ricavato va al popolo ucraino, è la prima volta

di Redazione web

L'oligarca ucraino, Viktor Medvedchuk, amico intimo del presidente russo Vladimir Putin, è nei guai. Dopo le accuse di cospirazione contro il proprio Paese (che gli sono costate il carcere), il suo super yacht (del valore di 200 milioni di euro) è stato sequestrarto. L'imbarcazione verrà messa all'asta e i proventi verranno donati in beneficienza al popolo ucraino.

La vicenda

«Chi trova un amico, trova un tesoro» recita così il famoso proverbio che però, non fa proprio al caso dell'oligarca ucraino Viktor Medvedchuk, amico intimo di Vladimir Putin. Al miliardario infatti, il rapporto con il presidente russo, gli è costato caro.

Madvedchuk, che si era schierato con le forze separatiste nel Donbass, oltre al suo arresto, si è visto confiscare anche tutti i propi beni: proprietà, oggetti di grande valore e il suo prezioso yacht.

Lo yacht e la beneficienza

Una delle cose più preziose e preferite che Viktor Medvedchuk possiede (o possedeva), è il suo yacht. L'imbarcazione imponente (misura 92,5 metri di lunghezza per 14,3 metri di larghezza), è stata sequestrata in Croazia.

Secondo quanto riporta il Guardian, il Tribunale croato ha stabilito che lo yacht Royal Romance di 92,5 metri di Medvedchuk deve essere trasferito all'Agenzia ucraina per il recupero e la gestione dei beni (Arma), per «preservare il valore economico vendendolo all'asta». Il ricavato dalla vendita, verrà donato interamente in beneficienza al popolo ucraino.

