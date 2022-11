Vladimir Makei, morto improvvisamente il ministro degli Esteri bielorusso e braccio destro di Lukashenko: aveva 64 anni

Morto Vladimir Makei, il ministro degli Esteri della Bielorussia. Il 64enne è deceduto improvvisamente, in circostante che «non sono ancora note», riporta l'agezia internazionale Reuters. Era considerato uno dei fedelissimi di Lukashenko. Lo scorso febbraio ha partecipato ai primi negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Era in costante contatto con l'omologo di Kiev Kuleba e con il ministro russo Lavrov, per seguire lo sviluppo della guerra.

Chi era Vladimir Makei

Vladimir Makei è nato il 5 agosto del 1958. Da dieci anni ricopriva la carica di ministro degli Esteri della Bielorussia ed era tra i fedelissimi del presidente Lukashenko. È stato al suo fianco dal 2000 fino al giorno della sua morte, prima come consigliere, poi come capo di stato maggiore e infine come ministro degli Esteri. Solo ieri era apparso in pubblico, per l'incontro con il Nunzio Apostolico a Minsk.

❗️Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei has died, Belarusian state media reports. pic.twitter.com/eFIlUqPm4s — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2022

