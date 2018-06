L'Oklahoma diventa il 30esimo stato Usa a legalizzare la marijuana: polizia contraria

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli elettori dell'hanno sostenuto in modo schiacciante laper, nonostante la campagna di opposizione delle forze dell'ordine e dei leader religiosi e politici. La legge - passata con il 56,8% dei voti - renderà legale la coltivazione, la vendita e l'uso della marijuana a scopo medico.I detrattori sostengono che la proposta non delinea le condizioni che consentono di farne uso e permetterà ai dottori di autorizzarlo per una vasta gamma di disturbi e malattie. La governatrice Mary Fallin, da parte sua, teme che la misura legalizzi sostanzialmente la cannabis per uso ricreativo, e probabilmente inviterà i legislatori a delineare un quadro normativo dettagliato.