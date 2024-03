Strano oggetto di metallo alto 3 metri appare su una collina, abitanti sconcertati: «Gli alieni sono tornati»

di Redazione Web

Su una collina del Galles è apparso nelle scorse ore un enorme monolite di metallo alto tre metri. L'oggetto misterioso è stato avvistato da alcuni escursionisti su Hay Bluff vicino alla città di Hay-on-Wye nel Powys durante il fine settimana. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, alimentando le teorie sugli extra-terrestri. «Sono gli alieni che ci spiano», scrive uno dei tanti cospirazionisti che hanno commentato l'evento sui social. Nessuno ha rivendicato l'istallazione dell'oggetto.

NEW 🚨 It's back: A mysterious ten-foot-tall metal monolith has appeared on a hill in Wales pic.twitter.com/Esy24eUC68 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 12, 2024

Il racconto: «Alto 3 metri, di acciaio inossidabile»

«Ho pensato che fosse un po' bizzarro e che potesse essere una ricerca scientifica», ha detto lunedì a Wales Online l'uomo che per primo ha segnalato l'oggetto. «Ma poi mi sono reso conto che era troppo alto e strano per quello.

Non è la prima volta che un oggetto del genere appare in un luogo improvvisamente. Nel 2020 diversi oggetti simili sono spuntati in tutto il mondo: dall’Isola di Wight alla Romania, alla California e al deserto dello Utah.

