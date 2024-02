«Gli alieni esistono e vivono tra noi. Ci studiano tramite i droni e l'intelligenza artificiale»

di Redazione web

Non ci è ancora dato sapere con certezza se nel mondo l'uomo è l'unico essere umano o se qualcuno gli si avvicina per costituzione e intelletto. Sono molti gli scienziati che attestano l'esistenza degli alieni e molti, invece, che la negano e la condannano. Così come ci sono persone che credono alla loro presenza e chi segue il filone "finché non vedo non credo". Secondo un professore della Standford University, gli alieni «vivono tra noi» e ci studiano, ci analizzano tramite i droni e l'intelligenza artificiale (Ai). E tu, ci credi adesso?

Garry Nolan, docente universitario al dipartimento di patologia della scuola medica della Stanford (Stati Uniti), ha pubblicato una tesi che attesta l'esistenza degli alieni. Ma non solo: il professore ha detto che loro vivono fra gli esseri umani, ma senza farsi riconoscere.

A maggio del 2023, il ricercatore ha esposto le sue idee al "Salt iConnections" di New York: un forum incentrato sulle innovazioni dirompenti nella tecnologia, e geopolitica. Durante una sessione intitolata: «Il Pentagono, l'intelligenza extraterrestre e gli Ufo schiantati», ha spiegato le sue teorie e la sua tesi sugli alieni. Il pubblico lì presente non credeva alle sue parole, così come riporta il Corriere della Sera. «Non solo gli alieni hanno visitato la Terra da molto tempo, ma sono ancora qui», ha affermato Garry Nolan, sostenendo di aver lavorato anche per la Cia e la difesa americana.

