«Papà guarda, quello è un Ufo!». Il video dell'avvistamento nel giardino di casa divide: ecco cos'è veramente

«Papà guarda, quello è un Ufo!». Uno dei bambini che si sente parlare nel video ne è certo, quelli sono alieni. Steve Aragona si trovava sul prato di casa sua a Oklahoma City lunedì, quando l'oggetto ha illuminato il buio della notte. L'uomo ha pubblicato su TikTok il video scrivendo: «Avvistamento di un Ufo. Voi credete negli alieni?». Per uno dei due figli che era lì con lui, quell'oggetto "non identificato" era una stella cadente. Ma per il papà, se fosse stata una stella, sarebbe dovuta essere molto più veloce.

Improvvisamente un cerchio nebuloso si è staccato dall'oggetto, come se stesse rilasciando un anello di fumo, e si è mosso nella direzione opposta. «Sembra che si stia separando da se stesso», ha descritto l'uomo nel video. «Papà, è come un'onda sonora», si sente dire a uno dei bambini.