Al museo completamente nudi: le foto dei naturisti a Barcellona fanno il giro del web

Alessia Di Fiore

Si dice che uno degli incubi più ricorrenti delle persone si quello di rimanere completamente nudi in un'occasione pubblica. Per altri,invece, è un sogno che si realizza.

Il Museo di archeologia della Catalogna a Barcellona ha organizzato una visita speciale per i membri del club di naturismo, la mostra fotografica in questione è dedicata ai bronzi di Riace, non a caso....

L'iniziativa

Le immagini degli originali visitatori completamente nudi hanno ovviamente fatto il giro del web e sono diventate virali: si notano i gruppi che ammirano le opere d'arte senza vestiti. Situazione deciamente inconsueta.

Il movimento del naturismo è molto diffuso nei paesi del nord Europa, non stupisce dunque l' iniziativa: da parte dei musei, di organizzare queste visite " a nudo".

La prima visita di questo genere fu nel 2018, a Parigi, presso il Palais de Tokyo.

12 Novembre 2023

