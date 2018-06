Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il parlamento norvegese ha votato a favore del divieto di indossare il burqa o il niqab negli asili nido, nelle scuole e nelle università. Il 91% ha stabilito che in ambito scolastico, di qualunque grado, il volto delle donne sia scoperto e riconoscibile.Il disegno di legge è stato proposto a marzo e ha approvato la sua prima lettura martedì, secondo il sito web del Parlamento, e diventerà un atto se passerà un secondo dibattito che si svolgerà lunedì. Come riporta The Indipendent, durante il dibattito, i politici hanno affermato di ritenere importante che gli studenti e gli insegnanti siano autorizzati a vedere le facce degli altri e a comunicare apertamente.Durante il dibattito è stata sottolineata l'importanza di rispettare ogni cultura e religione: «ma allo stesso tempo dobbiamo garantire che tutte le persone abbiano pari partecipazione e pari opportunità», ha stabilito Mathilde Tybring-Gjedde, del partito conservatore. Il divieto interessa il burqua e il niquab che lasciano scoperti solo gli occhi, mentre non sarà necessario per il hijab che copre solo la testa delle donne lasciandone il viso scoperto. L'intento è quello di facilitare la comunicazione e lo scambio in ambiente scolastico dove un velo potrebbe rappresentare un limite per lo scambio necessario tra alunni e insegnanti per l'apprendimento.