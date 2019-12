La nonnina che da un anno riempie scatole di scarpe con i regali di Natale per i bisognosi

Fran Clark, ha dimostrato la sua incredibile generosità trascorrendo un intero anno a riempire 500 scatole di scarpe con regali di Natale per i bisognosi: Fran, che vive a Hengrove, Bristol (Regno Unito) ha iniziato questa sua abitudine quattro anni fa, dopo aver letto un annuncio in una rivista della chiesa che faceva appello per la beneficenza.



Leggi anche > Panettone, quale scegliere al supermercato: la classifica dei migliori



La signora all'epoca si sentiva molto sola, dopo essersi trasferita nella casa di cura dell'ABC Centre di Brunelcare, lontana dalla sua famiglia. Una nonnina di 80 anni,, ha dimostrato la sua incredibile generosità trascorrendo un intero anno a riempire 500 scatole di scarpe con regali di Natale per i bisognosi: Fran, che vive a Hengrove, Bristol (Regno Unito) ha iniziato questa sua abitudine quattro anni fa, dopo aver letto un annuncio in una rivista della chiesa che faceva appello per la beneficenza.La signora all'epoca si sentiva molto sola, dopo essersi trasferita nella casa di cura dell'ABC Centre di Brunelcare, lontana dalla sua famiglia.

Mio figlio viveva di fronte a me, lui e i miei nipoti erano soliti venire tutti i giorni, ma una volta che mi sono trasferita non potevano più venire così spesso a trovarmi

mi sentivo sola, poi ho visto una pubblicità in una rivista della chiesa e ho pensato che fosse una grande idea. Mi è stata data una stanza al piano superiore per lavorare sulle scatole di scarpe e mi ha davvero aiutato a tenermi occupata

Fran dedica un'ora al giorno alla produzione e al confezionamento delle scatole, ognuna contenente articoli come spazzolini da denti, dentifricio e sapone, articoli da bagno insomma: ma oltre a questi, i destinatari dei regali ricevono vestiti e carte da gioco, mentre i bambini ricevono giocattoli, libri, matite colorate e bambole. Ogni scatola le costa circa 5 sterline, ma dopo che si è sparsa la voce della sua iniziativa, sono in tanti ad aiutarla regalandole i prodotti da inserire nelle scatole, e regalandole le scatole stesse. Per la 'mamma Natale' della zona, questo e altro.

Venerdì 13 Dicembre 2019, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«All'inizio».