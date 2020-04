Nonnina di 106 anni sconfigge il coronavirus: era sopravvissuta anche all'influenza spagnola

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei si chiama, ha 106 anni (107 da compiere quest'anno) ed è una vera e propria Highlander: dopo essere sopravvissuta all'epidemia di influenza spagnola, che nel secolo scorso provocò la morte di decine di milioni di persone, nemmeno ill'ha sconfitta, portandola ad essere la paziente guarita dal Covid più longeva del Regno Unito.Connie, classe 1913, nata prima ancora dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, è stata ricoverata per tre settimane all'ospedale di Birmingham e dopo aver superato la fase critica della malattia, rispetto alla quale gli anziani sono particolarmente vulnerabili, si è ripresa del tutto ed è stata dimessa dai medici soddisfatti e commossi per la sua straordinaria resistenza.Fra i suoi 'segreti' di lunga vita, hanno detto i familiari alla stampa del Regno, ci sono le attività fisiche come il ballo, la bicicletta e perfino il golf. Nonna Connie da sempre cucina il proprio cibo ma non disdegna qualche volta di farsi accompagnare da McDonald's. «Mi sento molto fortunata ad aver scacciato via il virus. Non vedo l'ora di vedere la mia famiglia», ha commentato l'arzilla signora Titchen.