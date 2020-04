Coronavirus, Trump vuole che lo sport riparta: «Sono stanco di rivedere vecchie repliche in tv»

Donald Trump vuole che lo sport negli Stati Uniti riparta, nonostante i dati terrificanti sul contagio di coronavirus, perché

Il presidente americano vuole un rapido rientro in campo dei giocatori, convinto che la ripresa delle gare potrebbe contribuire anche a spingere l'economia degli Usa. Un concetto che il presidente aveva espresso già lo scorso 4 aprile, in videoconferenza con i responsabili delle leghe e di varie federazioni. Tale è l'importanza attribuita all'aspetto sportivo, che Trump ha annunciato la creazione di una 'task force' dedicata, di cui fanno parte i responsabili delle leghe professionistiche - dall'NBA (basket) alla NFL (football), dalla NHL (hockey) alla MLB (baseball) - oltre ai proprietari di alcuni importanti club.«Lo sport non è stato progettato per vivere in questa situazione, l'intero concetto della nostra nazione non è stato progettato per questo - ha detto ancora Trump - Si deve tornare a giocare e rapidamente, molto rapidamente». È ormai un mese che i vari campionati sono fermi in Nord America, come nel resto del mondo, a causa della pandemia. L'NBA è stata la prima a interrompersi, l'11 marzo. I tornei di hockey su ghiaccio (NHL), calcio (MLS) e golf (PGA Tour) hanno seguito rapidamente l'esempio. La Major League Baseball (MLB) ha rinviato sine die l'inizio della stagione che doveva partire il 26 marzo, mentre la Professional League of American Football (NFL) spera di poter iniziare la stagione come previsto, a settembre.