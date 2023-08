Nonna sexy in topless su Instagram: «Orgogliosa delle mie te**e naturali al 100%»

Andrea Sunshine torna a far parlare di sé. Dopo aver svelato ai suoi follower di essere una vera e propria mangiatrice di uomini, ecco che una nuova foto pubblicata su Instagram è diventata subito virale.

Lei, nonna super in forma (diventata famosa dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss BumBum in Gran Bretagna e poi sexy influencer esperta in fitness) ha più di 50 anni e da 18 è divorziata. E, ancora una volta, ha dimostrato di essere tutto fuorché timida, esibendo il suo seno sui social.

Nonna fitness si allena al cimitero: «Qui, tra tombe e croci, trovo la pace». Ma viene cacciata: irrispettosa

"Fitness Granny", l'influencer 53enne sogno erotico degli adolescenti: «C'è chi mi manda più di 50 messaggi al giorno»

Nonna sexy in topless su Instagram

Se in passato tutti i tabloid inglesi avevano parlato di lei per le sue dichiarazioni, alquanto libertine, sul tema del sesso; adesso i riflettori sono puntati nuovamente sulla 53enne bodybuilder per gli ultimi scatti hot pubblicati sui social network.

Qualche mese fa, la modella ha dichiarato di amare il sesso e di non aver alcuna paura ad ammetterlo.

Il topless

E il suo ultimo post ha infiammato i fan della donna che, candidamente, ha ammesso di essere il sogno erotico di molti 20enni che ogni giorno le scrivono più di 50 messaggi per cercare di uscire con lei.

La bodybuilder influencer si è esibita in un topless che nulla ha da invidiare a modelle molto più giovani di lei. «Sono orgogliosa del mio seno perfetto», ha ammesso nella didascalia del post. Nonostante le critiche degli hater per un'esposizione troppo esplicita da parte di una donna della sua età, lei continua a infiammare gli utenti con scatti bollenti. E in un commento ha anche svelato: «Ne sono orgogliosa perché le mie te**e non sono cadenti e sono naturali al 100%».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA