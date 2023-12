Leonarda, 74 anni, rischia l'espulsione dalla Gran Bretagna dopo 42 anni: le mail del Dipartimento dell'Interno erano finite nello spam

di Tommaso Cometti

Una vita stravolta, per colpa di una semplice distrazione. Leonarda Zarcone, 74enne residente a Leicester dal 1981, nata in Francia con radici italiane, rischia di dover abbandonare il Regno Unito dopo più di quarant'anni. La ragione dell'ostracismo nei suoi confronti è dovuto a un banale fraintendimento: le comunicazioni del Dipartimento dell'Interno britannico, infatti, erano finite nella casella riservata allo spam, e la malcapitata non ne ha mai preso visione. Come riporta il Daily Mail, Leonarda e suo marito avevano in gestione un ristorante specializzato in fish & chips.

L'inghippo burocratico

Dopo la Brexit, Leonarda e la sua famiglia avevano presentare una regolare richiesta di cittadinanza, ma la 74enne non ha letto le mail dei funzionari governativi, che le chiedevano ulteriori informazioni per portare a termine la procedura. L'errore, inoltre, ha avuto ripercussioni solo su di lei: per quanto riguarda gli altri membri della sua famiglia, infatti, le informazioni disponibili erano sufficienti.

Quindi, a causa di questo fraintendimento, a Leonarda è stato comunicato che dovrà lasciare il Regno Unito, altrimenti la faccenda finirà in tribunale.

La malcapitata, ora, sta vivendo col terrore di subire la deportazione, dato il suo attuale status. «Ora sono un'immigrata irregolare, mi viene da piangere», ha raccontato la 74enne.

La replica

Un responsabile dell'ufficio del Dipartimento dell'Interno ha dichiarato: «Avevamo avvertito la signora Zarcone, ripetutamente. Valutiamo queste questioni con la massima attenzione, basandoci sulle leggi e sulle prove che abbiamo a disposizione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 22:30

