Anziana va in ospedale per una trasfusione, i figli scoprono che è morta da 2 giorni: «Non ci hanno detto nulla, abbiamo trovato il letto vuoto»

Fogliana Brini è morta venerdì scorso, 1 dicembre, nell'ospedale di Palestrina, alle porte di Roma. L'86enne, che fino a dieci giorni fa era ospite della Rsa Turati di Zagarolo (Roma), stava affrontando una significativa diminuzione dei livelli di emoglobina, rendendo indispensabile una trasfusione.

Il figlio Alessandro D'Ambrosi, andando a far visita all'anziana madre in ospedale, ha scoperto che era morta e lì, con la sorella, è stato informato del decesso, nonostante avesse avuto rassicurazioni telefoniche sullo stato di salute della mamma: «Ci dicevano che stava bene, ma in realtà era già mancata».