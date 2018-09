Noleggia uno scooter elettrico, si schianta e muore a 24 anni: non aveva il casco

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unin seguito a unin sella a unoche avevapoco prima. La polizia, che ha trovato il corpo del ragazzo a 160 metri di distanza dal mezzo, sta cercando di ricostruire la dinamica dello schianto per capire se possa esser stata coinvolta anche un'altra macchina.La vittima,, non indossava iled è stata dichiarata morta domenica scorsa a Old East Dallas, in Texas, un giorno dopo l'incidente. Trasportato in gravissime condizioni al Baylor University Medical Center ha provato a lottare per un giorno salvo poi arrendersi alla gravità delle ferite riportate.La famiglia di Jacoby ha raccontato che dopo l'incidente il figlio ha chiamato un suo amico dicendogli di essere caduto con lo scooter e alla domanda «sei ferito?» ha risposto «No, mi sono fatto male solo a un piede». Una volta giunto in ospedale, l'amico lo ha trovato intubato e incosciente. Per il fratello qualcosa sulla dinamica dell'incidente non torna. «Il mio istinto mi dice che non è caduto da solo, penso che sia stato coinvolto qualcun altro».