«Nessun nipote», la delusione dei genitori che fanno causa al figlio: «Ci deve 615mila euro di danni»

Dopo 6 anni di matrimonio ancora nessun nipotino all'orizzonte. E la delusione per due genitori indiani, Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, è stata tale da aver deciso di far causa al loro unico figlio. La citazione in giudizio nei confronti dell'unico erede della coppia è avvenuta nello stato dell'Uttarakhand, nell'India settentrionale.

A riportare la curiosa notizia è la Bbc, che cita il Times of India. La coppia chiede che il figlio dia loro un nipote entro un anno. In caso contrario, pretende un risarcimento del valore di circa 615mila euro.

La causa è stata intentata per «molestia mentale». In particolare, il padre dice di aver speso tutti i suoi risparmi per il figlio, prima per permettergli di diventare pilota e poi per mantenerlo quando non trovava lavoro. Non solo. La coppia afferma di aver organizzato il suo matrimonio nel 2016, in un prestigioso hotel a cinque stelle, nella speranza di avere presto un «nipote con cui giocare».

«Almeno se abbiamo un nipote con cui trascorrere del tempo, il nostro dolore diventerà sopportabile», ha aggiunto la coppia. «Diventare nonno è il sogno di ogni genitore. E loro aspettano da anni», ha detto l'avvocato dei coniugi Prasad. L'udienza è fissata per il 15 maggio e il figlio rischia di dover darsi da fare per la gioia dei genitori, ma anche per evitare la bancarotta.

