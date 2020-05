Neonato muore di Covid: positivi anche i due fratellini, 70 persone in quarantena

Spostamenti tra regioni, la decisione del Governo: cosa succede dal 3 giugno

Un neonato è morto di coronavirus in Svizzera . Lo ha annunciato Stefan Kuster, il neo direttore della divisione Malattie trasmissibili dell'Ufsp della Confederazione elvetica in una conferenza stampa.Il piccolo del cantone di Argovia avrebbe contratto il virus all'estero, riportano i media svizzeri, e sarebbe morto al Kinderhospital di Zurigo , dove era stato ricoverato. Anche i due fratellini, uno che frequenta la scuola materna e l'altro le elementari, sono risultati positivi al test sul Covid-19, facendo scattare la quarantena per 70 persone che sono venute in contatto con i bambini.