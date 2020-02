Neonato di due mesi colto da malore in casa, due poliziotti gli salvano la vita con la rianimazione

👏👏👏Salvar una vida siempre es gratificante, pero lo es especialmente cuando se trata de la de un #bebé. El pequeño, de 2 meses, se encontraba en parada cardiorespiratoria y uno de los agentes 👮‍♀️👮‍♂️ le practicó la maniobra #RCP Tras 20' de reanimación, todo finalizó con una 😀💙 pic.twitter.com/VEywLLP9Mv — Policía Nacional (@policia) February 17, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 22:11

Un, colto da un, ha rischiato di morire in casa sotto gli occhi della madre. Aci hanno pensatoche si trovavano non lontano dalla casa del piccolo e che sono riusciti a praticargli con successo la rianimazione cardiopolmonare.È accaduto nella prima serata di ieri a, in Spagna: come riporta 20minutos.es , il bambino aveva perso improvvisamente i sensi, con la madre che aveva iniziato a gridare disperata chiedendo aiuto. Diversi vicini di casa erano accorsi per cercare di aiutarla e la concitazione aveva allertato due agenti di polizia che si trovavano nei paraggi.Uno dei due poliziotti, a quel punto, aveva preso il bambino e aveva iniziato a praticargli unper circa venti minuti, fino a quando il piccolo non aveva ripreso a respirare autonomamente, scoppiando a piangere. Alla fine, un'ambulanza ha trasportato il bambino in ospedale per accertamenti: le sue condizioni di salute, secondo i medici, sono buone, ma il bambino resterà ricoverato ancora per qualche giorno.