Neonato abbandonato nel bagno dell'ospedale, si cerca la madre: «Non nasconderti, possiamo aiutarti»

Oslo, terrore a scuola: giovane studente accoltella prof e bidelli con un'arma da taglio, quattro feriti​

Unè stato trovatoall'interno di uno deidi un. Il bimbo, che dovrebbe essere nato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, è in buone condizioni di salute ma le autorità si sono messe subito allaÈ accaduto a, in Gran Bretagna, all'interno dell': a scoprire il, all'interno di un bagno, è stato il personale della struttura. I medici e gli infermieri si stanno occupando del piccolo, ma temono per la salute dellae per questo hanno lanciato pubblicamente un appello per ritrovarla. Lo riporta l'Independent Sam Foster, capo-infermiere dell'ospedale, ha voluto rivolgersi direttamente alla donna: «Per favore, torna in ospedale, potresti avere bisogno di assistenza medica. Il parto è un processo molto emotivo e dal punto di vista fisico avrai senz'altro bisogno di aiuto, anche perché potresti soffrire gli effetti di possibili complicazioni. Qui in ospedale ci sono medici, infermieri e ostetriche che possono darti tutte le cure di cui hai bisogno e che ti consentiranno di riabbracciare il tuo bambino».Anche la polizia si è unita all'appello dei medici, chiedendo anche la collaborazione di eventuali testimoni: «Se avete visto una donna, magari sotto choc e provata, percorrere le strade intorno all'ospedale nel pomeriggio o nella serata di lunedì, fatecelo sapere».