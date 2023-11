«La mia bambina di 6 settimane ha già un guardaroba firmato completo, passo ore a pianificare il suo outfit»

di Alessia Di Fiore

La piccola Queeniana, figlia di Florentina Cunningham, 27 anni, di sole sei settimane, vanta un guardaroba firmato che molti adulti potrebbero solo sognare.

Non ha neanche un anno, e già possiede una borsa di Chanel e una coperta di Hermès, senza includere i numerosi vestitini firmati Dior e Versace che la mamma le fa indossre ogni giorno.

Il racconto della mamma

Florentina, ha ammesso di passare gran parte della sua giornata a pianificare gli outfit della piccola, scherzando sul fatto che nonostate la sua giovanissima età, possedesse già un guardaroba migliore del suo.

«Aveva già una borsa Chanel "prima di nascere" e ha già sistemato il suo primo outfit per la festa di compleanno: "uno splendido vestito rosa a palloncino" di Harrods». Florentina desiderava una figlia più di ogni altra cosa, e dal momento in cui ha visto il fumo rosa uscire dal cannone al suo Baby Shower, ha immediatamente iniziato ad acquistare fantastici abitini griffati per la piccola in arrivo.

A Florentina piace definirsi una persona "Extra", a cui interessa tutto ciò che è fuori le righe, la normalità e la sobrietà non fanno al caso suo.

Florentina ha detto: «Voglio sempre dare il meglio a mia figlia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 18:25

