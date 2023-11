Robbie Williams, la moglie: «Noi viaggiamo in prima classe, i nostri figli in economica. Non vogliamo viziarli»

di Tommaso Cometti

Crescere i propri figli è sempre un compito arduo, anche quando si può contare su una rendita milionaria. Robbie Williams e sua moglie, Ayda Field, hanno scelto di fare il possibile per far sì che i loro figli non diventino troppo viziati: quando prenotano un volo, infatti, scelgono per i loro pargoli dei posti nella categoria più economica, per abituarsi alle traversie della vita. Come riporta il Daily Mail, Ayda Field ha svelato questa scelta educativa dicendo: «Non vogliamo crescere dei viziati».

L'educazione dei figli

Robbie Williams e Ayda Field hanno quattro figli: Teddy, Charlie, Coco e Beau.

Anche altri vip stanno adottando scelte similari: Gordon Ramsey, ad esempio, ha dichiarato al Telegraph di aver adottato gli stessi metodi della famiglia Williams.

