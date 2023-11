Mamma allatta il figlio sulla giostra di Disney World e si scatena la polemica: «Hai messo in pericolo il bambino»

di Hylia Rossi

Le polemiche sull'allattamento, dove e in quali situazioni sia lecito o meno farlo, sono sempre presenti. C'è chi si scandalizza nel vedere una donna con parte del seno di fuori in ristoranti e luoghi pubblici, sebbene non si tratti certamente di esibizionismo ma della necessità di nutrire il proprio figlio.

Poi, ci sono situazioni un po' più "estreme", come quella della mamma che è stata immortalata su una giostra di Disney World mentre allatta il suo neonato. Si tratta di Meredith, in visita al posto più magico del mondo insieme al marito, alla mamma, al patrigno e due bambini di tre e due anni.

La pubblicazione della foto sui social ha scatenato un dibattito tra chi è dalla parte della donna e chi invece l'ha aspramente criticata per il gesto. Vediamo cos'è successo.

La spiegazione della mamma e la reazione sui social

Secondo quanto riportato dal DailyMail, Meredith si trovava sulla giostra di Frozen quando la sua bambina si è scoperta, tutto un tratto, incredibilmente affamata: «Mi tirava la maglietta», dice la donna, «e quindi ho pensato "Ok, è buio, siamo tutti umani d'altronde...

Il problema è sopravvenuto quando, in maniera totalmente inaspettata, quella che sembrava essere una giostra tranquilla, una semplice passeggiata, si è trasformata in una vera e propria montagna russa e la barchetta è "precipitata" per circa 8 metri. Durante la caduta, come succede spesso in questi casi, è stata scattata la foto.

«Sono una sostenitrice del fatto che si dovrebbe poter allattare in qualsiasi luogo», dice Meredith, ma poi precisa, rispetto a ciò che è successo: «Appena ho visto il flash ho pensato "Oh no, credo che ora queste persone abbiano una foto di me che allatto la mia bambina slla giostra». La cugina di Meredith, Jo Goddard, ha poi pensato di pubblicare la foto sul suo profilo Instagram, scatenando il dibattito e una marea di commenti.

Meredith non se l'è presa: «Pensavo fosse una foto molto divertente e già ne ridevamo col resto della famiglia». Tuttavia, mentre in molti si sono uniti alle risate, alcuni hanno criticato aspramente il comportamento della mamma: «Non per rovinare la festa ma sembra... alquanto pericoloso?», «Proprio quello che ho pensato», scrive un altro, «è davvero rischioso».

Alcuni utenti si sono chiesti come sia possibile che il parco Disney permetta a bambini così piccoli l'ingresso sulle giostre, mentre c'è chi ha criticato Meredith per aver rovinato la foto alle altre persone presenti. Una persona in particolare ha fatto notare che si tratta di una giostra per bambini e che non c'è neppure bisogno della barra a cui tenersi perché non c'è alcun pericolo.

Sul sito della Disney, c'è la conferma che Frozen Ever After è aperta a tutte le età, anche i neonati. Meredith, poi, ha aggiunto: «Al massimo in questo modo l'ho tenuta ancor più al sicuro dato che era stretta a me, anziché libera di muoversi. Sicuramente non lo avrei fatto se si fosse trattato di montagne russe».

