Neonata abbandonata nella sporcizia con il cordone ombelicale ancora attaccato, le foto fanno il giro del web

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra i, coperta diin un cortile con ancora il suoattaccato. Così è stata trovata una bambina appena nata dagli abitanti di un villaggio nella provincia del Fujian, nell’est della Cina. Dalle condizioni in cui è stata trovata sarebbe stata partorita poco prima dell'abbandono e, stando alle prime ricostruzioni sarebbe stata gettata dal muretto di due metri che circondava il cortile.La neonata è stata subito portata in ospedale, come riporta il Daily Mail . Fortunatamente è ancora viva, i medici si sono occupati di curare le ferite e la tengono in osservazione per stabilizzare le gravi ferite alla testa a un polmone e al cuore, cercando di capire anche se potrà avere dei danni permanenti dalle lesioni riportate. Il caso, su cui le autorità stanno indagando senza sosta, ha avuto una grande risonanza mediatica, tanto che per la piccola sono arrivate già numerose richieste di adozione.Le foto del ritrovamento sono state diffuse sui social, dove sono diventate in breve tempo virali. Non si conoscono ancora le motivazioni dell'abbandono, né l'identità dei genitori della piccola. Ci sono anche dubbi su come sia stata abbandonata e dopo quanto tempo dal parti. Tutte informazioni che le autorità stanno cercando di trovare per far luce sul caso.