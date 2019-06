Alle finali NBA spunta Barack Obama: standing ovation a Toronto e cori «MVP! MVP!»

Barack Obama gets a standing ovation at Game 2 of the NBA Finals in Toronto.

Martedì 4 Giugno 2019, 16:42

La sua passione per la pallacanestro, da ex giocatore da ragazzo, non l'ha mai nascosta:, due notti fa, si è voluto godere dal vivo gara 2 delle NBA Finals a Toronto, tra i Raptors e i Golden State Warriors (vinta da questi ultimi, che hanno impattato la serie sull'1-1). E in una pausa del match, salutato dallo speaker della Scotiabank Arena (ex Air Canada Centre), ha ricevuto una standing ovation a sorpresa, con il pubblico che lo ha a lungo applaudito, scandendo il coro 'MVP!', solitamente destinato agli idoli dei fan.Obama, 57 anni, era seduto accanto al commissioner Adam Silver: si è alzato e ha ringraziato più volte i presenti per gli applausi a scena aperta. L’ex presidente americano, che poche ore prima era stato fotografato con Justin Trudeau, non era l’unico vip presente: in prima fila c’era il rapper Drake, mentre nel parterre spiccava anche la stessa del golf Sergio Garcia.