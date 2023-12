«Rata del mutuo aumentata di 1.000 euro al mese. Mia moglie ha dovuto rinunciare al congedo di maternità e tornare a lavoro»

di Redazione web

Un padre di tre figli ha parlato di come il drammatico aumento del costo della vita abbia colpito la sua famiglia e costretto la moglie a tornare al lavoro in anticipo rispetto al congedo di maternità per riuscire a sostenere il peso delle rate mensili del mutuo, aumentate del 30% negli ultimi tre anni.

La maxi rata del mutuo

Matt Cutbush, un papà australiano, ha raccontato di come l'aumento del costo della vita abbia inciso sulla sua famiglia in una puntata del programma A Current Affair. L'aumento maggiore nelle spese della famiglia è rappresentato dalla rata mensile del mutuo, che è aumentata del 37%, da 2.735 dollari australiani (circa 1.690 euro) a 4.349 dollari (2.682 euro) a causa della fine del periodo di mutuo a tasso fisso. Ma non è stato l’unico colpo alle finanze della famiglia, che ha registrato un aumento del 20% sulle spese per i generi alimentari e del 40% sul costo della benzina e per l'immatricolazione dell'auto. Quando si è avvicinata la data della scadenza del tasso fisso, il signor Cutbush e sua moglie hanno fatto i conti, e capito che non sarebbero riusciti a coprire la rata se la donna non fosse tornata a lavoro subito, rinunciando al congedo di maternità per l'ultimo figlio.

I commenti

Le difficoltà del giovane papà, però, non hanno scatenato nei telespettatori sentimenti di solidarietà.

