Morte del Principe Filippo, Harry non ha mai voluto ferire i suoi nonni con l'intervista a Oprah

La decisione di mandare in onda l'intervista di Harry e Meghan fatta da Ophra in questo ultimo mese non sarebbe piacita all'ex duca di Sussex. Nell'ultimo periodo, infatti, le condizioni del nonno, il principe Filippo, si erano aggravate, fino a quando non è morto. Il fatto che quanto detto dalla coppia possa aver ferito il nonno morente non era affatto nelle intenzioni di Harry che non ha mai nascosto lo splendido rapporto con Filippo.

Harry nel corso dell'intervista ha ammesso di aver sempre tenuto al fatto che Archie conoscesse e avesse i rapporti con i bisnonni: «Li vediamo su Zoom», aveva spiegato nel corso dell'intervista, dicendo che il nonno aveva poca dimestichezza con i mezzi moderni e raccontando scene divertenti. L'intervista, nonostante le tante polemiche, ha mostrato quanto il principe Harry abbia continuato ad essere vicino ai suoi nonni, nonostante le voci di una "spaccatura reale".

L'intenzione del principe Harry con Oprah non è mai stata quella di ferire i suoi nonni, ma solo di spiegare perché ha scelto di muoversi e fare un passo indietro. Ed è improbabile che l'imperturbabile Duca di Edimburgo, veterano della Seconda Guerra Mondiale, sia stato molto infastidito dall'intervista con Winfrey. Inoltre, c'era un legame incrollabile tra nonno e nipote, nato in parte dalla loro passione comune per i militari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Aprile 2021, 18:33

