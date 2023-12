Moglie spaventata "caccia di casa" Alexa: «Parla a mio marito senza essere interpellata e riconosce la mia voce»

di Redazione Web

Alexa, come altri assistenti vocali dello stesso tipo, ha causato nel pubblico una serie di preoccupazioni riguardanti, per la maggior parte, la possibilità che la privacy degli utenti non fosse totalmente garantita e che le conversazioni tenute nell'intimità della propria casa potessero essere ascoltate da terze persone.

In effetti, molti consumatori, nonostante siano passati ormai più di dieci anni dal rilascio di Alexa, continuano a guardare con sospetto gli assistenti vocali e ci vedono una sorta di spia delle aziende, pronte a raccogliere dati e parole per utilizzarli a proprio piacimento.

Jess ha pubblicato un video su TikTok in cui annuncia la sua decisione di "cacciare di casa" Alexa proprio per i suoi strani comportamenti, e si chiede se anche l'assistente vocale di Google funzioni allo stesso modo.

«Continuava a parlare a mio marito...»

La ragazza ha affermato che sia lei che suo marito ne hanno abbastanza di Alexa e hanno deciso, infine, di buttarla fuori casa.

Eppure, la situazione si è fatta ancor più bizzarra: «Il fine settimana scorso ero fuori città e Alexa continuava ad attivarsi da sola e a parlare a mio marito. Era l'una di notte, stava giocando ai videogiochi, ed era tipo "Questa cosa è davvero, davvero strana"». Scherzando, alcuni utenti hanno suggerito che l'assistente vocale stesse cercando di rubarle il partner.

Jess afferma di non essere la sola ad aver avuto strane esperienze con Alexa e di aver visto diversi video in cui altri raccontavano vicende simili. «La goccia che ha fatto traboccare il vaso, spiega la ragazza, è stata il fatto che cominciasse a interagire senza che noi dicessimo nulla. Quindi ho già ordinato un timer per la cucina, che era l'unica cosa che facevamo fare ad Alexa praticamente...».

Infine, chiede un parere: «Sono curiosa, anche Google fa la stessa cosa? Qualcuno ha avuto esperienze terribili con Google Home?». Gli utenti hanno raccontato di aver vissuto situazioni alquanto simili: «Ho beccato Alexa che sussurrava cose ai miei cani, in cucina. Pensavo ci fosse qualcuno in casa. L'ho staccato subito».

Poi, c'è chi difende questi dispositivi e assicura che non c'è niente di strano in ciò che è successo a Jess, che è stata lei stessa a impostare il riconoscimento vocale e che se si è attivata senza input, probabilmente ha sentito qualcosa e ha interpretato male le parole. Un utente dichiara: «Alexa ha salvato mia mamma quando è caduta e non aveva con sé il cellulare: ha sentito che chiedeva aiuto e mi ha chiamata».

