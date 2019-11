Alexa testimone di un femminimicidio, l'assistente vocale di Amazon sarà "ascoltata" in tribunale

Picchiata e minacciata dal fidanzato con una pistola, Alexa chiama la polizia e la salva

Martedì 5 Novembre 2019, 10:07

chiamata comeL'assistente vocale di, secondo gli investigatori che seguono l'omicidio di Sylvia Galva, 32enne di Hallandale Beach (Florida), potrebbe averSecondo l'accusa sarebbe stata uccisa dal marito e proprio Alexa potrebbe essere la prova schiacciante per inchiodare Adam Crespo.L'uomo sostiene che si sia trattato di un incidente domestico: i due stavano litigando quando Sylvia sarebbe stata accidentalmente trafitta da un oggetto appuntito. Il 43enne è stato accusato di omicidio e arrestato, ma ha sempre dichiarato la sua innocenza, sostenendo che non avrebbe mai fatto nulla di simile a sua moglie. In casa con loro, in un'altra stanza, c'era un'amica della donna, che ha raccontato dell'alterco tra i due e ha poi spiegato che Crespo sarebbe subito corso da lei a chiederle aiuto.Intanto Amazon ha fornito le registrazioni alle autorità, ma la società non si è sbilanciata sul suo contenuto. L'assistente vocale, presente nella stanza del presunto delitto, ha registrato quello che i due si sono detti, compresi i rumori. Per questo potrebbe essere proprio Alexa che in tribunale potrebbe condannare definitivamente Adam Crespo, oppure scagionarlo.