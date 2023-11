Alexa festeggia i suoi primi 5 anni in Italia

Con 28 miliardi di interazioni dal 2018 ad oggi, di cui 11 miliardi solo negli ultimi 12 mesi, Alexa festeggia cinque anni dal suo arrivo in Italia. L'assistente vocale di Amazon, come riferisce il gruppo in occasione della ricorrenza, è stato utilizzato quotidianamente in tutti i modi che il dispositivo consente.

Solo quest'anno, infatti, sono state oltre 45 milioni, è stato sottolineato, le interazioni generate da parte degli utenti per tenersi aggiornati sulle ultime notizie e oltre 192 milioni quelle per conoscere il meteo. Le funzionalità che riguardano la "casa intelligente", come la possibilità di gestire e controllare telecamere, luci o termostato, è stato spiegato durante il 'compleanno' di Alexa "sono particolarmente amate dagli utenti in Italia, che solo negli ultimi 12 mesi hanno generato ben 2.5 miliardi di interazioni di questo tipo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 18:20

